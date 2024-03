Sardegna: fusione aeroporti Cagliari, Olbia e Alghero, obiettivo chiudere entro aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procede, anche se in silenzio, la fusione degli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero sta andando avanti nonostante le critiche e le decisioni dei tribunali, in un momento in cui la Regione, che si è sempre opposta all'integrazione degli scali aeroportuali, è in una fase di transizione, essendo stato effettuato da pochi giorni il passaggio tra Christian Solinas e Alessandra Todde che però non ha ancora messo insieme la Giunta regionale. Negli uffici della Camera di Commercio, l'obiettivo è chiaro: completare l'operazione il prima possibile. I segnali che giungono sono inequivocabili. Sogaerdyn e Sogaer Security, entrambe controllate dalla società che gestisce l'aeroporto di Cagliari, hanno recentemente approvato i bilanci del 2023 in tempi record. Si prevede che Sogaer segua presto lo stesso cammino, con un'assemblea già convocata per il 30 aprile. Le comunicazioni preliminari ai partner commerciali sono già in corso. (segue) (Rsc)