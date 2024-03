Speciale difesa: Gaza, Hamas, Onu e Corte penale internazionale agiscano per fermare uccisione nostro popolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, le Forze di difesa d'Israele (Idf) avevano dichiarato di aver scoperto una "significativa" rete di tunnel nel quartiere Al Amal della città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, nel corso di una nuova offensiva nell'area. In una nota, le Idf avevano spiegato di aver raggiunto tre ingressi di tunnel precedentemente non scoperti, grazie a nuove informazioni ottenute da interrogazioni di presunti membri del movimento islamista palestinese Hamas. All'inizio di questa settimana le Idf sono tornate ad Al Amal - dove avevano già operato il mese scorso - dopo aver ricevuto delle informazioni secondo cui Hamas stava utilizzando siti civili nel quartiere, tra cui un ospedale, per "attività terroristiche". (Res)