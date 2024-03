Speciale difesa: Gaza, militari Israele, uccisi oltre 200 miliziani nell'ospedale Al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 200 uomini armati sono stati uccisi dai militari israeliani durante l’operazione in corso nell’ospedale Al Shifa, a Gaza City. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf) su X, secondo cui dal pronto soccorso dell’ospedale Al Shifa sono usciti dei miliziani del movimento islamista palestinese Hamas e hanno sparato contro i militari israeliani. Nel quadro dell’operazione, proseguono le Idf, sono stati evacuati civili, pazienti e personale medico in un’altra zona dell’ospedale per continuare a ricevere le cure. Nella giornata di ieri, fanno sapere oggi le Idf, sono stati uccisi membri di Hamas ad Al Qarara, nel sud di Gaza, e nel quartiere Al Amal, a Khan Yunis. Durante le operazioni sono stati distrutti depositi di armi. (Res)