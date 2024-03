Speciale difesa: Fincantieri, firmato contratto per fornitura due Unità Ppa a Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri e il ministero della Difesa indonesiano hanno firmato un contratto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione avviati dal ministero della Difesa italiano, per la fornitura di due Unità Ppa, per un valore di 1,18 miliardi di euro. La Ppa è altamente flessibile e ha un eccellente livello tecnologico, con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di Protezione Civile, nonché da nave combattente di prima linea. Il contratto è stato firmato da Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fincantieri, e dal ministero della Difesa indonesiano, alla presenza di Dario Deste, Direttore Generale della Divisione Navi Militari. Le navi oggetto dell'ordine, originariamente destinate alla Marina Militare italiana, sono attualmente in costruzione e allestimento presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano. (Com)