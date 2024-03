Speciale difesa: Giappone, 19 porti e aeroporti serviranno da centri logistici in caso di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha individuato 19 porti e aeroporti del Paese che verranno sottoposti a lavori di ampliamento e ammodernamento, per servire da centri e snodi logistici di emergenza nell'eventualità di crisi regionali. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la lista include strutture come l'aeroporto di Kikakyushu nel Giappone Sud-occidentale, l'aeroporto di Naha a Okinawa, e i porti di Kushiro in Hokkaido, nell'estremo nord del Giappone, a di Ishigaki, a soli 230 chilometri da Taiwan. Le strutture selezionate per le loro posizioni strategiche verranno dotate di piste di decollo e atterraggio più lunghe o di ulteriori moli d'attracco. In caso di emergenza, le Forze di autodifesa e la Guardia costiera potranno usarle come centri per la concentrazione e movimentazione di personale e rifornimenti, oppure per l'evacuazione di civili. Le strutture serviranno anche come ausilio al turismo in contesti ordinari, oppure per agevolare la risposta a disastri naturali. (Git)