Speciale difesa: la Repubblica Ceca acquista 104 carri armati Leopard 2 da Knds

- La Repubblica Ceca ha acquistato 104 carri armati Leopard 2 da Knds, il consorzio franco tedesco che li produce formato dai gruppi per la difesa Krauss-Maffei Wegmann (Kmw, Germania) e Nexter Defense Systems (Francia). In particolare si tratta di 76 esemplari della versione A8 e 28 di quella A4, la cui acquisizione è stata approvata ieri dalla commissione Difesa del parlamento ceco. Come riferisce il sito web "Defence-network.com", l'ordine non si basa su un contratto con Knds: Praga aderisce, infatti, a quello stipulato dalla Germania con la stessa aziende nel 2023. Si tratta di un accordo quadro con cui possono essere acquistati fino a 123 Leopard 2 A8. Il ministero della Difesa tedesco ha già ordinato 18 di questi carri armati al costo di circa 525 milioni di euro, con le consegne che verranno effettuate entro il 2026. Come nota "Defence-network.com", l'Italia ha "recentemente deciso" di acquistare il Leopard 2 A8, di cui la Norvegia è "un altro utente". (Geb)