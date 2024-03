Speciale difesa: Francia, investimento pubblico da 9 miliardi di euro nella base navale di Tolone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato francese investirà 9 miliardi di euro nella base navale di Tolone per i prossimi 7 anni. Lo ha annunciato il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, durante una visita sul posto. Durante la sua visita, Lecornu ha controllato di persona i nuovi equipaggiamenti, come il tracciatore di onde o il veicolo blindato anti-droni. È importante sviluppare infrastrutture e materiale in un mondo in cui "la competizione tra potenze diventa ancora più dura", ha affermato il ministro. Nella base di Tolone arriveranno tra il 2024 e il 2029 quattro sottomarini nucleari di attacco di tipo Suffren, mentre per il 2028 è attesa una nuova fregata di difesa e di intervento. Lecornu ha anche evocato un investimento da 150 milioni di euro per il 54esimo reggimento di artiglieria di Hyeres. (Frp)