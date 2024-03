Aeronautica: Gasparri (Fi), orgogliosi di celebrare un pilastro fondamentale della nostra Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Nella giornata in cui celebriamo i 101 anni dell'Aeronautica Militare, pilastro fondamentale della nostra Difesa, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a garantire la sicurezza della nostra nazione". Lo afferma il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "In questa importante ricorrenza desidero esprimere i miei auguri a chi, con impegno, sacrificio e dedizione alla patria, ogni giorno ci rende orgogliosi tenendo alti i valori della nostra bandiera in Italia e all'estero", aggiunge. (Rin)