I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Togo: riforma costituzionale, polizia interrompe conferenza stampa dell'opposizione - La polizia del Togo ha interrotto una conferenza stampa indetta da una trentina di partiti di opposizione e organizzazioni della società civile per affrontare una controversa riforma costituzionale approvata dal parlamento, che trasforma il sistema presidenziale in parlamentare. Nathaniel Olympio, leader del Partito dei togolesi, stava presiedendo la conferenza stampa quando la polizia lo ha interrotto. “Abbiamo visto un'unità della gendarmeria, erano una trentina, entrare nella sede alla presenza di tutti i giornalisti e ci hanno ordinato di lasciare la stanza, con la motivazione che non avevamo l'autorizzazione per tenere una conferenza stampa", ha affermato, citato dall'emittente francofona "Rfi". "Il regime di Lomé ha oltrepassato la linea rossa privando i togolesi della possibilità di scegliere il proprio presidente della Repubblica”, ha aggiunto. In seguito la riunione si è tenuta presso la sede dell'Alleanza nazionale per il cambiamento (Anc) per chiedere al presidente Faure Gnassingbé di rinviare la promulgazione della nuova Costituzione. (segue) (Res)