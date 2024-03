I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda: presidente Museveni inaugura la prima banca islamica del Paese - Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha lanciato ufficialmente la prima banca islamica commerciale senza interessi del Paese. La Salaam Bank, filiale di una banca con sede a Gibuti, sarà la prima istituzione a offrire finanziamenti islamici in Uganda, con l'obiettivo di contribuire in modo significativo allo sviluppo del settore finanziario del Paese e attrarre più investitori musulmani. "Vi incoraggio a combattere la povertà e a creare ricchezza", ha detto il presidente in occasione dell'inaugurazione della banca, avvenuta ieri nella capitale Kampala. Nel settembre dello scorso anno il governo ugandese ha concesso alla banca Salaam la sua prima licenza bancaria islamica dopo che il parlamento ugandese ha approvato una legislazione che ne autorizza l’attività. In base alla legge, non sarà più consentito pagare e ricevere interessi nel settore bancario islamico, puntando piuttosto sulla partecipazione agli utili. (segue) (Res)