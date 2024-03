I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liberia: Corte d'appello di Parigi riduce condanna all'ergastolo per l'ex leader ribelle Kunti Kamara - Un tribunale di secondo grado francese ha ridotto a 30 anni di carcere la condanna all'ergastolo per l'ex ribelle liberiano Kunti Kamara per il suo ruolo svolto durante la guerra civile della Liberia, negli anni Novanta. Nella sentenza emessa ieri, la Corte d'appello di Parigi ha tuttavia nuovamente ritenuto Kamara colpevole di crimini di guerra, sebbene l'accusa avesse chiesto alla corte di confermare la sua condanna all'ergastolo. Al processo di primo grado, avviato in seguito al suo arresto in Francia avvenuto nel 2022, Kamara era stato riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità e violenza contro i civili ed era stato condannato all'ergastolo. Kamara era un comandante regionale di una fazione del Movimento unito di liberazione della Liberia per la democrazia (Ulimo), gruppo armato formato dai seguaci del presidente Samuel Doee che combatteva contro il Fronte patriottico nazionale (Npfl) dell'ex presidente Charles Taylor. Nella guerra civile, combattuta tra il 1989 e il 2003, morirono più di 250 mila persone. (segue) (Res)