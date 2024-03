I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: il Kenya autorizza l'Uganda ad importare prodotti petroliferi attraverso il porto di Mombasa - Il Kenya consentirà alla compagnia petrolifera statale dell'Uganda, Unoc, di importare prodotti petroliferi attraverso il porto di Mombasa. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia, Davis Chirchir, al quotidiano locale "Business Daily", mettendo fine così a una disputa che aveva causato problemi diplomatici tra i due Paesi vicini. "L'Unoc otterrà una licenza e poi vedremo come lavorare insieme", ha detto il ministro, precisando che la compagnia ugandese sarà autorizzata ad utilizzare la Kenya Pipeline Company per spostare i suoi prodotti, il che significa che il Kenya continuerà a beneficiare dell'accordo. Negli ultimi anni l’Uganda ha cercato modi alternativi per importare i suoi prodotti petroliferi, puntando principalmente sul porto di Tanga, in Tanzania (nell'ambito del progetto per la realizzazione dell'Oleodotto dell’Africa orientale), ponendo fine a un sistema in base al quale i suoi rivenditori di petrolio ricevevano il loro carico attraverso società affiliate in Kenya. (Res)