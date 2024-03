I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Germania: ministro Economia discute con ambasciatore del forum economico di giugno - Il ministro dell'Economia e del Commercio del Governo di unità nazionale libico (Gun), Mohammed al Huwaid, ha discusso con l'ambasciatore della Germania a Tripoli, Michael Ohnmacht, i preparativi in corso per lo svolgimento del Forum economico libico-tedesco previsto il prossimo giugno. All’evento parteciperanno degli imprenditori e investitori di entrambi i paesi. Durante l'incontro, Al Huwaid ha sottolineato l'importanza del Forum economico libico-tedesco e il suo ruolo nel rafforzare i legami tra le istituzioni economiche e commerciali, invitando il Dipartimento per il commercio estero e la cooperazione internazionale a rafforzare i legami con l'ufficio commerciale dell'ambasciata tedesca e coordinarsi con gli enti affiliati al ministero, alla Federazione generale delle Camere di commercio, industria e agricoltura e al Consiglio dei datori di lavoro per completare i preparativi necessari. (segue) (Res)