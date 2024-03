© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: premier Dabaiba incontra vice capo Stato maggiore, focus su valico Ras Jedir - Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato il vice capo di Stato maggiore generale, Salah al Namroush, con cui ha discusso dell’impegno di proteggere il valico di frontiera di Ras Jedir, al confine con la Tunisia. Lo ha reso noto lo stesso Gun su Facebook. Durante l’incontro, Dabaiba ha sottolineato la necessità di “allontanare dal confine le tensioni politiche e tribali” e di “dare seguito al lavoro della forza militare congiunta” per la protezione del valico di Ras Jedir. La scorsa settimana, il ministro dell'Interno del Governo di unità nazionale (Gun), Imad Trabelsi, ha concesso una promozione eccezionale ai membri delle "forze dell'ordine dell'Amministrazione generale delle operazioni di sicurezza" incaricati di recarsi al valico di frontiera con la Tunisia per "proteggerlo". La misura è arrivata a seguito della chiusura del punto di confine terrestre stabilita il 18 marzo dallo stesso Trabelsi, dopo che le milizie berbere della città di Zuwara hanno respinto una colonna di mezzi inviata da Tripoli per assumere il controllo del valico. (Res)