- Ecuador: insurrezione in carcere Guayaquil, controllo ristabilito "all'80 per cento" - Le forze di sicurezza dell'Ecuador segnalano di aver ripreso il controllo quasi totale del carcere regionale di Guayaquil, scenario di una insurrezione avviata nella serata di ieri. "Il perimetro del centro penitenziario è controllato e si sta riprendendo il controllo con un successo all'80 per cento", si legge in una nota dell'autorità carceraria (Snai). "Al momento possiamo riferire che i fatti si devono a una rivolta interna da parte di un gruppo di persone private della libertà", prosegue la Snai segnalando che per l'occasione sono stati attivati tutti i protocolli previsti dallo Stato di emergenza, che scadrà fra due settimane e che prevede al momento l'intervento all'interno delle carceri di forze di polizia e militari. Poco dopo, il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha diffuso un messaggio in cui "ringrazia il valore del blocco di sicurezza che, in un operativo professionale, urgente e a grande scala, spiegato dalle forze dell'ordine, ha neutralizzato la rivolta dinanzi a una possibile escalation". (segue)Brs (segue) (Res)