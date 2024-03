© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: "Non sono un assassino", il video di Fujimori per smentire le accuse di crimini contro l'umanità - L'ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, ha diffuso mercoledì in rete un "documentario" nel quale rivendica la sua "innocenza" rispetto ai crimini contro l'umanità che gli sono costati 25 anni di prigione. Pur godendo di un discusso indulto umanitario, che gli permette ora di vivere con la figlia Kejko, l'ex presidente vuole riabilitare la sua immagine, smentendo l'ipotesi che la sua mera presenza alla guida del Paese possa fosse prova della partecipazione ai reati, e che i crimini contro l'umanità a lui imputati non erano tali al momento in cui vennero commessi. Nella prima puntata di un documento che viene pubblicato sul proprio canale YouTube, Fujimori ricorda che quando assunse la presidenza, nel 1990, aveva "ereditato un Paese in fiamme", stretto dalla violenza di Sendero Luminoso e le altre formazioni rivoluzionarie, che costringeva i contadini a scappare sulle montagne e la gente di città a temere per le auto bomba "che scoppiavano tutti i giorni". (segue) (Res)