I fatti del giorno - America latina (4)

- Venezuela: presidenziali, Rosales pronto a sacrificarsi per nome "di consenso" delle opposizioni - Il governatore dello stato venezuelano di Zulia, Manuel Rosales, ha assicurato che è pronto a lasciare il posto di candidato presidente a un nome che ottenga il sostegno di tutta l'opposizione. L'offerta segue di due giorni la chiusura delle liste per le presidenziali del 28 luglio, un processo turbolento che ha portato anche a frizioni tra il partito di Rosales, Un Nuovo Tempo (Unt) e l'altra grande forza di opposizione ammessa al voto, la Mesa de la Unidad democratica (Mud). "Ci sono due opzioni, e lo dico con il cuore in mano. Fate un negoziato, trovate un candidato che superi gli ostacoli posti dal governo. Trovatelo e io consegno la mia candidatura a chiunque voi scegliate. Trovatelo, ma non diffamate, non fate la guerra sporca al Venezuela, non lasciate il popolo senza la possibilità di votare", ha detto Rosales dinanzi agli amministratori locali del suo partito. Dopo aver ribadito l'appello a una partecipazione massiccia al voto, Rosales ha comunque assicurato che in caso non ci fossero sostituti, lui porterà avanti la corsa alla eventuale successione di Nicolas Maduro. (segue) (Res)