- Corea del Sud: si è ufficialmente aperta la campagna in vista delle elezioni del 10 aprile - Si è ufficialmente aperta oggi in Corea del Sud la campagna in vista delle elezioni generali in programma in quel Paese il 10 aprile, che vedranno il Partito del potere dei nazionali (Ppp) e il Partito democratico (Pd) contendersi il controllo dell'Assemblea nazionale. L'elezione quadriennale è particolarmente importante per il Ppp del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, attualmente in minoranza all'Assemblea nazionale: nel caso il partito fallisse il tentativo di invertire gli equilibri parlamentari, il presidente Yoon trascorrerebbe i rimanenti tre anni del suo unico mandato quinquennale come "anatra zoppa", ovvero senza il sostegno politico del parlamento. I sondaggi, però, non arridono al partito del presidente: secondo alcune rilevazioni rilanciate dalla stampa coreana il Partito democratico potrebbe non soltanto mantenere la maggioranza, ma conquistare persino 200 seggi dell'Assemblea nazionale su 300. Nelle ultime settimane il Pd ha rivolto duri attacchi all'amministrazione presidenziale in carica, accusandola di aver mal gestito l'economia nazionale a spese del tenore di vita dei cittadini, e di aver condotto una politica estera provocatoria nei confronti della Cina. (segue) (Res)