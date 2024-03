© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: Pechino ospita 29ma riunione del meccanismo consultazione sui confini - India e Cina hanno concordato di mantenere la pace e la tranquillità nelle zone di confine e di tenere contatti regolari per risolvere le dispute lungo il confine conteso tra i due Paesi. È quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Affari esteri indiano al termine della 29esima riunione del Meccanismo di lavoro per la consultazione e il coordinamento sulle questioni relative ai confini tra i due Paesi confinanti, tenutasi ieri a Pechino. "Le due parti hanno avuto un approfondito scambio di opinioni su come raggiungere il completo disimpegno e risolvere le questioni in sospeso lungo la Linea di controllo effettivo nel settore occidentale del confine tra India e Cina", si legge nella nota. (segue) (Res)