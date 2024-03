© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: giunta ridimensiona annuale parata militare per la giornata delle forze armate - L'annuale parata per la celebrazione della Giornata delle forze armate del Myanmar si è svolta ieri a Naypyidaw, con uno spiegamento di uomini e mezzi inferiore rispetto agli scorsi anni. Lo riferiscono i media locali, che tracciano un nesso con le difficoltà affrontate dall'esercito birmano, alle prese da mesi con offensive coordinate da parte delle milizie etniche ribelli in diverse regioni del Paese. La Giornata delle forze armate si celebra nel Paese dal 1945. Si tratta di un evento di primissimo piano nel calendario della giunta militare, ma quest'anno hanno partecipato alla parata 7.750 uomini in divisa, contro gli 8.424 del 2023. Assente quest'anno anche la sfilata di mezzi pesanti come carri armati e veicoli corazzanti, e hanno sorvolato la parata solo due aerei militari, rispetto ai sei dell'anno scorso. L'evento è durato circa un'ora meno del solito. Min Zaw Oo, esperto del Myanmar Institute of Peace and Security (Mips), ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" che "la maggior parte delle divisioni sono a corto di personale e sono impegnate al fronte", e "le risorse e gli equipaggiamenti che potevano essere assegnati alla parata erano limitati, perché (l'evento) richiede almeno due mesi di addestramento e preparativi". Il quotidiano evidenzia inoltre che la parata, che solitamente si svolge la mattina, quest'anno è stata organizzata in orario serale, forse per ragioni di sicurezza: organizzare la parata di primo mattino avrebbe costretto partecipanti di alto profilo a spostamenti prima del sorgere del giorno. (Res)