I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istat: in manifattura e servizi attese di peggioramento del ciclo economico - Nella manifattura le attese delle imprese per il 2024 disegnano un quadro per lo più pessimistico: a febbraio prevalgono ancora aspettative di peggioramento del ciclo economico, della produzione, della liquidità aziendale, con valori ancora lontani dal lasciare immaginare un recupero dopo il forte deterioramento degli ultimi due anni. Il saldo tra previsioni ottimistiche e pessimistiche sui volumi esportati è sostanzialmente nullo: un risultato che non si riscontrava dalla prima fase pandemica. È quanto emerge dal Rapporto dell’Istat sulla competitività dei settori produttivi. Nella manifattura, nel 2023, il fatturato è diminuito dell’1,0 per cento in valore e del 2,5 per cento in volume, con un’evidente eterogeneità settoriale. Nel terziario l’indice del fatturato (+3,9 per cento) è aumentato in tutti i settori. Anche nei servizi, tuttavia, prevalgono attese di peggioramento del ciclo economico: per il primo semestre 2024 preoccupano in particolare l’indebolimento della domanda interna (per il 60 per cento delle imprese dei servizi Ict), il reperimento della forza lavoro (circa il 50 per cento nei Servizi turistici) e i rincari energetici (43 per cento per Logistica e Servizi turistici). (segue) (Rin)