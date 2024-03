I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Premierato: Ciriani, serve anche per credibilità internazionale di Italia - "Siamo stati educati politicamente" a fare "l'interesse nazionale" e la riforma del premierato "non è per un vantaggio a favore di Giorgia Meloni, di Tajani, del centrodestra", piuttosto "è nella storia del nostro partito a partire da Tatarella". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del convegno "Obiettivo premierato. Al centro volontà popolare e stabilità dei governi" presso la sala Isma del Senato. La riforma del premierato "serve a questo Paese che non conosce la stabilità dei governi" una condizione che ne mina "la credibilità internazionale" e un "Paese che non ha credibilità internazionale non va lontano", ha aggiunto Ciriani. (Rin)