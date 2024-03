Salute: Califano (Pd), Regione Lazio si doti di legge su endometriosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della morte della consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Valentina Paterna, è stata annullata l'iniziativa proposta dalla consigliera del Pd alla Regione Lazio Michela Califano per "protestare contro l'immobilismo dell'amministrazione su un tema che sta a cuore a centinaia di migliaia di donne nel Lazio: l'endometriosi. Oggi in occasione della Giornata Mondiale dell'Endometriosi torno però - spiega Califano in una nota - a chiedere interventi concreti e azioni incisive contro questa patologia invalidante che colpisce molte più donne di quante si creda. Urgono risposte. Servono investimenti e percorsi clinici che possano prevenire e diagnosticare precocemente l'endometriosi. Investimenti per migliorare tecniche di ricerca e cura. Quello che è stato fatto finora è totalmente insufficiente. Un atto blando per poter dire: ci siamo. No, non ci siamo affatto. Serve una legge che venga finanziata annualmente. Chiediamo che venga realizzato un Registro Regionale Elettronico dell'Endometriosi che possa far convergere i dati in un'unica piattaforma implementando la raccolta e l'analisi dei dati". (segue) (Com)