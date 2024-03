Salute: Califano (Pd), Regione Lazio si doti di legge su endometriosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo - prosegue la consigliera del Pd Califano - che venga individuato di un centro di coordinamento in uno degli Ircss del Lazio garantendo una diagnosi precoce e certa, un percorso clinico assistenziale migliore per le pazienti e una formazione specifica del personale del servizio sanitario regionale con particolare riguardo all'uso delle nuove tecnologie come la teledidattica, la videochirurgia, la telechirurgia robotica e la telecooperazione sanitaria. Chiediamo che vengano istituite campagne di comunicazione, anche nelle scuole, che possano informare le più giovani sull'esistenza di questa patologia subdola, che ti isola dal mondo. Chiediamo iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi e la valorizzazione degli enti di Terzo Settore per promuovere la loro partecipazione alle attività del Ree e delle iniziative di sensibilizzazione. L'endometriosi colpisce milioni di giovani nel nostro Paese. Non possiamo far finta di nulla". (Com)