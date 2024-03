Torino: a Pasqua camere occupate al 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alberghi hanno raggiunto il 90 per cento di occupazione e le uova e le colombe artigianali sono gli acquisti più gettonati. Sono questi alcuni dei dati raccolti da Confesercenti Torino in occasione della Pasqua. A livello di mete turistiche le più richieste sono Palazzo Reale, museo Egizio e museo del Cinema, ma si conta molto anche sulla mostra di Leonardo. A rischio invece le gite di Pasquetta a causa del tempo incerto e di conseguenza a livello di grigliate le prenotazioni sono a ribasso. "La massiccia affluenza dei turisti – ha affermato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – ci conforta perché farà bene alle attività ricettive direttamente coinvolte, ma più in generale a tutto il commercio cittadino: bar e ristoranti, ma anche negozi; pensiamo soltanto a quelli che vendono prodotti tipici. Gli operatori stanno contenendo il più possibile i prezzi, consapevoli che i portafogli delle famiglie sono tutt’altro che pieni. Ma questo assottiglia i loro margini di guadagno. Uno sforzo, quello delle imprese, che deve essere accompagnato da provvedimenti di sostegno al reddito. Come in altre occasioni, non sono gli acquisti di qualche giornata di festa a risolvere il problema dei bassi consumi", ha concluso (Rpi)