Portogallo: oggi Montenegro presenta squadra governo a presidente Rebelo

- Il primo ministro portoghese incarico, Luis Montenegro, incontrerà oggi il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, per presentare la sua squadra di governo. Montenegro, presidente del Partito socialdemocratico (Psd) ha vinto le elezioni politiche del 10 marzo scorso alla guida della coalizione di centrodestra Alleanza democratica. Il premier e i ministri del governo presteranno giuramento il 2 aprile. Dopo l'insediamento previsto la prossima settimana, il passo successivo sarà la presentazione del programma di governo al Parlamento per ottenere la fiducia. Ieri, il primo ministro uscente, Antonio Costa, dopo un mandato di circa otto anni, ha ricevuto Luis Montenegro nella sua residenza ufficiale di Sao Bento, in una sorta di passaggio di testimone alla guida dell'esecutivo. (Spm)