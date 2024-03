Germania: tasso di disoccupazione in calo a marzo al 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Germania è diminuito a marzo al 6 per cento dal 6,1 per cento di febbraio. È quanto comunica l'Agenzia federale per il lavoro (Ba), secondo cui i disoccupati nel mese che sta per concludersi sono 2,769 milioni, in aumento di 176 mila unità dal marzo del 2023. Rispetto a febbraio scorso, il dato registra invece una diminuzione di 45 mila individui in cerca di impiego. Destagionalizzato, il risultato è di quattromila disoccupati in più su base mensile. La presidente della Ba, Andrea Nahles, ha commentato: “La disoccupazione e la sottoccupazione sono in calo a marzo, ma meno del solito in questo mese”. La crisi economica continua a incidere sul mercato del lavoro che tuttavia, come osservato da Nahles, “continua a tenere il passo relativamente bene”. (Geb)