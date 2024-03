Bankitalia: Panetta, risultato lordo 2023 negativo per 7 miliardi, netto positivo a 0,8 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Confermando le anticipazioni dello scorso anno, il risultato lordo del 2023, prima delle imposte e prima dell’utilizzo del fondo rischi generali, è stato negativo per 7,1 miliardi; era stato positivo per 5,9 miliardi nel 2022”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenendo all’Assemblea dei partecipanti della Banca d’Italia. “Oltre che del peggioramento del margine di interesse per 11,4 miliardi – ha spiegato –, esso ha risentito del calo, per 3,5 miliardi, del risultato netto della redistribuzione del reddito monetari, pure conseguenza della restrizione monetaria attuata nel corso del bilancio”. La Banca d’Italia, ha spiegato Panetta, “può assorbire tale perdita grazie alla politica di rafforzamento patrimoniale che ha seguito in passato, ispirandosi a principi di prudenza. I fondi patrimoniali accumulati negli anni per fronteggiare l’eventuale materializzazione dei rischi sono oggi ampiamente sufficienti per coprire tanto la perdita del 2023, quanto quella stimata per il 2024”. “Nel bilancio del 2023, quindi, il fondo rischi generali viene utilizzato per 5,6 miliardi. Tenendo conto del contributo positivo per 2,3 miliardi derivante dal recupero fiscale della perdita lorda – che consentirà di pagare minori imposte in futuro – l’ammontare rilasciato consente di chiudere l’esercizio con un risultato netto positivo pari a 0,8 miliardi”, ha concluso Panetta.(Rin)