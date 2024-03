Giustizia: Cantone, con ddl significativo arretramento su abuso ufficio e traffico illecito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo “particolari perplessità su vari aspetti del disegno di legge già approvato, in particolare sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio che, a mio modo di vedere, rappresenta un arretramento significativo sul piano del contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e quelli corruttivi”. Lo ha affermato Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Giustizia della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge, approvato dal Senato, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”. L’abuso d'ufficio - ha chiarito - rappresenta “un fondamentale reato spia e la sua abrogazione renderà certamente più complesse le indagini in materia di reati di corruzione”, ha aggiunto il procuratore manifestando anche “significative perplessità sulla modifica alla norma del traffico illecito di influenze, che in combinato disposto con l’abolizione dell’abuso d’ufficio renderà il reato inapplicabile”. (Rin)