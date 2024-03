Libano: Meloni, la pace è deterrenza e impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace “è deterrenza, impegno. Non può esserci pace senza il rispetto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da Shama, sede del contingente italiano impegnato nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil). Rivolgendosi ai militari italiani, Meloni ha aggiunto: “L’Italia deve essere consapevole di quello che garantite con il vostro sacrificio. Rinunciate a tutto per costruire quella pace di cui in tanti si riempiono la bocca dal divano”.(Lib)