Kirghizistan: denuncia governo, cittadini reclutati sul web per commettere attentati in Russia

- I cittadini del Kirghizistan, inclusi i minorenni, ricevono sui social network proposte per compiere attacchi terroristici in Russia. E' quanto ha affermato il ministero del Lavoro, della sicurezza sociale e della migrazione del Kirghizistan. "Le forze esterne stanno cercando di reclutare cittadini, compresi i minori, attraverso i social network e app di messaggistica popolari come Telegram, per prendere parte ad attacchi terroristici in Russia", si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero. Secondo le autorità del Kirghizistan, i reclutatori analizzano la corrispondenza dei cittadini "in vari gruppi religiosi, culturali, nazionali e di altro tipo", cercando "persone vulnerabili, depresse o in difficoltà". Il dicastero ha esortato i cittadini kirghisi che risiedono o soggiornano temporaneamente in Russia a "non cedere a varie provocazioni". (Rum)