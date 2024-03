Roma: De Santis (CR), servizi anagrafici fermi anche oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi i cittadini della Capitale d'Italia "si svegliano con l'impossibilità di ottenere qualsiasi tipo di atto d'anagrafe e di stato civile. Un disservizio inaccettabile che perdura da circa una settimana e che sta creando non pochi disagi ai tanti utenti i cui appuntamenti continuano a saltare di giorno in giorno e condizioni di lavoro insostenibili per gli Ufficiali di anagrafe Stato Civile". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lista Civica "Virginia Raggi" in Assemblea Capitolina Antonio De Santis. "A fronte di ciò, inspiegabile appare il silenzio del Campidoglio che, su questa grave e persistente problematica, ha fatto calare un silenzio a dir poco incomprensibile - aggiunge De Santis -. Ancora una volta chiediamo un intervento serio, urgente e risolutivo al fine di superare una situazione che sta penalizzando notevolmente sia il lavoro dei dipendenti capitolini sia i cittadini che, oramai da troppo tempo, non riescono più a fruire correttamente di un servizio fondamentale per la comunità", conclude.(Com)