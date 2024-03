Lombardia: Coldiretti, per Pasqua oltre 1700 agriturismi pronti all’accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle festività pasquali negli oltre 1.700 agriturismi della Lombardia si lavora per l’accoglienza degli ospiti. È quanto afferma Terranostra Lombardia, l’associazione degli agriturismi promossa dalla Coldiretti regionale, in relazione all’analisi Coldiretti secondo cui a livello nazionale saranno una Pasqua e una Pasquetta all’insegna dell’agriturismo, con un milione e mezzo di presenze complessive (65 per cento sono italiani), tra pernottamenti, pranzi e visite, riscoprendo la bellezza delle campagne e la bontà del cibo contadino gustato tra i paesaggi mozzafiato offerti dalla nostra magnifica Italia. “Previsioni ottime anche in Lombardia – spiega Eleonora Masseretti, presidente di Terranostra Lombardia – Tantissime le prenotazioni sia per i pranzi di Pasqua e Pasquetta, sia per l’alloggio in campagna, con le strutture spesso al completo già da tempo. Sulla provenienza degli ospiti, bene gli stranieri nelle zone più vocate al turismo come quelle dei laghi”. (segue) (Com)