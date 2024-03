Bankitalia: Panetta, attivo bilancio a 1.253 miliardi a fine 2023, 223 in meno su 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alla fine del 2023 l’attivo di bilancio della Banca d’Italia ammontava a 1.253 miliardi, 223 in meno rispetto al 2022”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenendo all’Assemblea dei partecipanti della Banca d’Italia. “La riduzione – ha spiegato – è destinata a proseguire anche nell’esercizio corrente per gli ulteriori rimborsi delle operazioni TltrO3 e per effetto delle decisioni del Consiglio direttivo della Bce in merito al termine del rinnovo dei titoli in scadenza. Dal lato dell’attivo, analogamente a quanto osservato per le altre banche centrali dell’Eurosistema, la contrazione è principalmente ascrivibile alle operazioni di rifinanziamento, diminuite da 356 a 150 miliardi”. “Anche i titoli di politica monetaria – ha proseguito – si sono ridotti, ma in misura inferiore: alla fine del 2023 ammontavano a 657 miliardi, 39 in meno rispetto all’esercizio precedente, ed erano costituiti per circa 600 miliardi da titoli di Stato italiani. Dal lato del passivo, il calo ha interessato sia i depositi delle banche, scesi di 57 miliardi, sia – soprattutto – il saldo debitorio della Banca nel sistema Target, diminuito da 684 a 521 miliardi”. (segue) (Rin)