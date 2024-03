Bankitalia: Panetta, attivo bilancio a 1.253 miliardi a fine 2023, 223 in meno su 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La consistente riduzione di quest’ultima voce è in larga misura riconducibile agli acquisti netti di titoli italiani, principalmente pubblici, da parte di investitori esteri e all’espansione della raccolta netta all’estero delle banche italiane. Questi afflussi di liquidità sono stati parzialmente compensati dagli investimenti in titoli esteri effettuati da residenti italiani. Alla diminuzione del saldo debitorio hanno contribuito la terza e la quarta rata dei fondi relativi al Dispositivo per la ripresa e la resilienza, erogate allo Stato italiano attraverso il sistema Target. Il saldo passivo Target ha continuato a diminuire nei primi mesi del 2024; in marzo è stato in media di circa 500 miliardi”, ha concluso Panetta. (Rin)