Medio Oriente: Meloni, mondo in fiamme, fare il possibile per evitare incendio

- In Medio Oriente e in Europa “sono giorni difficili. Molte aree del pianeta di colpo si sono incendiate e quando c'è un incendio il rischio è che le fiamme volino da un albero all'altro e che non si riesca a domare l'incendio. Bisogna fare tutto il possibile per evitare quel rischio. Voi siete la barriera di sabbia che aiuta a non far progredire l'incendio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da Shama, sede del contingente italiano impegnato nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil). Ricordando il lavoro dei militari della missione Unifil e della missione militare bilaterale Mibil, e il sostegno alle forze di sicurezza, “essenziali per salvaguardare” lo Stato, Meloni ha affermato: “Era un lavoro importante ieri ed è fondamentale oggi”.(Lib)