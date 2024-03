Siria: ministero Esteri e Interno lavorano su conteggio numero migranti siriani all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Siria stanno lavorando per coordinarsi nel conteggio del numero di migranti siriani all’estero. Lo ha dichiarato al quotidiano siriano “Al Watan”, il capo dell'Ufficio centrale di statistica, Adnan Humaidan, rivelando che "sono in corso i lavori per la preparazione di un memorandum d'intesa tra i ministeri degli Esteri e dell’Interno per la cooperazione e il coordinamento nel conteggio”. Il funzionario ha anche sottolineato "il ruolo delle missioni diplomatiche in questa materia". Humaidan ha affermato: “Abbiamo comunicato con il ministero degli Affari esteri e abbiamo espresso la nostra disponibilità a fornire tutte le strutture necessarie per semplificare il lavoro su questo tema", e ha aggiunto che “anche il ministero dell'Interno è interessato alla questione del conteggio del numero di migranti, in quanto si occupa di monitorare il movimento dei residenti che viaggiano e arrivano in Siria". (Lib)