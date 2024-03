© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia Viva è Più Europa "insieme sono già oltre il 6 per cento. Calenda al 2.5 per cento. Ripeto: scommettiamo che Azione cambierà idea e verrà con noi? Noi li accogliamo volentieri: non mettiamo veti, noi". Lo scrive sui social il dirigente di Italia Viva Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio. (Rer)