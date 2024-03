India: 600 avvocati scrivono a presidente Corte suprema, preoccupati per attacchi a magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 600 avvocati indiani tra cui il presidente del Consiglio dell’Ordine, Manan Kumar Mishra, hanno scritto al giudice capo della Corte suprema dell’India, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, per esprimere preoccupazione per quelle che considerano minacce all’integrità del sistema giudiziario, un’iniziativa in evidenza sulla stampa del Paese. I legali denunciano tentativi di manipolazione dei processi da parte di un “gruppo di interesse acquisito”. Secondo i firmatari della lettera, ci sono persone che cercano di influenzare le decisioni dei tribunali e offuscare la reputazione della magistratura con accuse infondate, tattiche particolarmente evidenti nei casi in cui sono coinvolte figure politiche. A loro parere, vengono diffuse narrazioni distorte sul funzionamento della magistratura, allo scopo di erodere la fiducia dell’opinione pubblica. (segue) (Inn)