Regno Unito: Haskel (Comitato politica monetaria), taglio tassi d'interesse appare molto lontano

- I tagli ai tassi d'interesse della Banca d'Inghilterra "appaiono molto lontani". Lo ha detto Jonathan Haskel, membro esterno del Comitato di politica monetaria, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Financial Times". "Anche se il calo dell'inflazione generale è una buona notizia, non fornisce informazioni su ciò che ci interessa veramente" ovvero "l'inflazione persistente e sottostante" ha detto aggiungendo: "Ritengo che i tagli ai tassi d'interesse siano molto lontani". Le affermazioni di Haskel fanno seguito alle dichiarazioni del governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey, che ha riferito della possibilità del taglio di un quarto di punto sui tassi da adottare nel prossimo incontro di politica monetaria previsto per maggio. Le dichiarazioni di Haskel evidenziano una divisione interna del Comitato in merito alla politica monetaria.(Rel)