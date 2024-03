Cina-India: ministero Difesa Pechino, abbiamo capacità e volontà di risolvere dispute territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e India dispongono di esaustivi meccanismi e canali di comunicazione per la risoluzione delle dispute di confine ed entrambe hanno "la capacità e la volontà" di risolvere adeguatamente le controversie tramite il dialogo e la negoziazione. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa cinese, Wu Qian, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Pechino. Le dichiarazioni del portavoce fanno seguito all'ultima riunione del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento sugli affari di confine (Wmcc), tenuta ieri nella capitale cinese. Si tratta della 15ma riunione convocata dal meccanismo dal 2020, anno in cui la disputa tra i due Paesi si è riacutizzata nel settore occidentale della Linea di controllo effettivo (Lac). Nello stesso periodo si sono tenuti 21 cicli di colloqui militari, l'ultimo dei quali il 19 febbraio. In una nota diffusa al termine dell'incontro, il ministero degli Esteri indiano ha riferito di "un approfondito scambio di opinioni su come raggiungere il completo disimpegno e risolvere le questioni in sospeso lungo la Linea di controllo effettivo nel settore occidentale del confine tra India e Cina". India e Cina "hanno concordato di mantenere contatti regolari attraverso canali diplomatici e militari e hanno anche rilevato la necessità di mantenere la pace e la tranquillità sul terreno nelle zone di confine in conformità con gli accordi e i protocolli bilaterali esistenti". (segue) (Cip)