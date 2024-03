Cina-India: ministero Difesa Pechino, abbiamo capacità e volontà di risolvere dispute territoriali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le controversie attorno all'Arunachal Pradesh sono tornate sotto i riflettori il 9 marzo scorso, data in cui il primo ministro indiano Narendra Modi ha effettuato una visita nell'area per lanciare una serie di progetti di sviluppo dal valore complessivo di 410 miliardi di rupie. Nel corso della visita, parte di un più ampio tour, Modi ha inaugurato il progetto del tunnel Sela, la cui prima pietra fu posata dallo stesso premier nel febbraio del 2019. L'opera, del costo di 8,25 miliardi di rupie, è volta a garantire la connettività di Tawang con qualunque condizione meteorologica e a fornire una via di trasporto più rapida ed efficiente alla regione, ma ha anche un'importanza strategica per il Paese, poiché agevolerà l'accesso delle truppe indiane alle aree vicine al confine conteso con la Cina. Il primo ministro ha anche aperto il cantiere di una diga e centrale idroelettrica a Dibang e avviato diversi progetti stradali, turistici, ambientali ed educativi. (segue) (Cip)