Cina-India: ministero Difesa Pechino, abbiamo capacità e volontà di risolvere dispute territoriali (6)

- La visita ha suscitato forti proteste da parte della Cina, che "non ha mai riconosciuto e si oppone fermamente al cosiddetto 'Arunachal Pradesh' istituito illegalmente dall'India". A sua volta l'India ha ribadito che l'Arunachal Pradesh costituisce una sua "parte integrante". Il ministero degli Esteri di Pechino ha inoltre affermato negli ultimi mesi che le dispute di confine tra Cina e India "non hanno nulla a che vedere con gli Stati Uniti", che riconoscono l'Arunachal Pradesh come parte del territorio indiano. Nella conferenza stampa tenuta a Pechino il 21 marzo, il portavoce del dicastero cinese, Lin Jian, ha infatti lanciato un duro attacco contro Washington, accusata di ricorrere a "mezzi indiscriminati per le loro provocazioni, oltre che servirsi delle controversie tra gli altri Paesi per servire i loro egoistici interessi geopolitici". (Cip)