Sardegna: domani a Oristano primo vertice centrodestra dopo sconfitta a Regionali

- Dopo la sconfitta alle elezioni regionali del 25 febbraio, i partiti della coalizione di centrodestra si riuniranno per la prima volta. L'incontro è fissato per domani mattina a Oristano, presso la sede di Fratelli d'Italia. Formalmente, l'agenda prevede la discussione sulle elezioni amministrative previste per giugno in ventisette Comuni, tra cui Cagliari, Sassari e Alghero. Tuttavia, è certo che si farà il punto sul risultato elettorale che ha visto Fratelli d'Italia primeggiare con il 13,6 per cento dei voti. Seguono i Riformatori al secondo posto con il 7,1 per cento, Forza Italia al terzo con il 6,3 per cento, Sardegna al Centro20 Venti con il 5,5 per cento, il Psd'Az con il 5,4 per cento, Alleanza Sardegna - Pli con il 4,1 per cento, la Lega con il 3,7 per cento, l'Udc con il 2,8 per cento e la Democrazia Cristiana con Rotondi con lo 0,3 per cento. I partiti terranno conto di questi nuovi equilibri e sicuramente discuteranno la sconfitta e la necessità per le forze principali di assumersi responsabilità. (segue) (Rsc)