Medio Oriente: Sala, se copriamo il senso del 25 aprile è un autogol

- "Se dovessimo rischiare di coprire il senso del 25 aprile, perché il tema è la contrapposizione o le polemiche sulla Brigata ebraica facciamo un autogol quindi spero proprio di no". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'appuntamento "Lo sciopero del 1944", in corso a Palazzo Marino, rispondendo a chi gli ha chiesto cosa si aspettasse da questo 25 aprile. Il 25 aprile "quest’anno è più importante che mai perché dobbiamo guardare avanti", ha aggiunto, esprimendo apprezzamento, "in particolare per l’appello del Manifesto fatto nel modo giusto". "Io non posso che dire a tutti quelli che parteciperanno che il successo della manifestazione ed essere uniti oggi è importante", ha concluso. (Rem)