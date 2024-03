Ecuador: insurrezione in carcere Guayaquil, controllo ristabilito "all'80 per cento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è trattato, ha proseguito il capo dello Stato, di "un fatto senza precedenti nel Paese. Non possiamo tornare al vecchio Ecuador. Il nostro impegno è produrre i meccanismi democratici necessari per ristabilire la pace e garantire la continuità di questa lotta". Secondo quanto riferisce il portale "Primicias", citando fonti dei intelligence della polizia, l'insurrezione non sarebbe legata - come nelle numerose precedenti occasioni - dallo scontro interno tra bande rivali, ma frutto di una protesta dei reclusi per le azioni delle forze di sicurezza. Al momento non si hanno notizie di possibili feriti o vittime mortali tra il personale del penitenziario e tra i detenuti, anche se un video pubblicato dall'organizzazione non governativa "S.o.s. carcere" sembra ritrarre l'immagine di un corpo senza vita. (segue) (Brs)