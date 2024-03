Ecuador: insurrezione in carcere Guayaquil, controllo ristabilito "all'80 per cento" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come capitato in passato, gli stessi detenuti hanno trasmesso scene dell'insurrezione tramite dirette su TikTok. Immagini nelle quali si possono vedere i materassi dati alle fiamme, un rumore presumibilmente di spari così come detenuti, col volto coperto da vestiti, che protestano per i presunti "abusi" delle forze di sicurezza. "Siamo stanchi di essere umiliati, che ci facciano mangiare il cibo per terra, ci tirino il gas. Non sopportiamo più", dice un uomo, in un video rimbalzato sui media, ma di cui non si conosce il grado di autenticità. Il carcere è da tempo scenario di alcune delle vicende più delicate per la situazione della sicurezza. A gennaio, giungeva notizia della fuga di José Adolfo Macias Salazar detto "Fito", leader della banda “Los Choneros”, considerato figura di prima grandezza della scena criminale nazionale. Al termine di un Consiglio di sicurezza convocato d'urgenza, Noboa dava il via per decreto a un nuovo stato di emergenza, con coprifuoco dalle 23 alle 5 della mattina. Decisione che veniva registrata con le prime schermaglie da parte delle organizzazioni illegali. (segue) (Brs)