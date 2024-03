Cina: inviato per il clima Liu Zhemin, no a disaccoppiamento su questioni ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo inviato della Cina per il clima, Liu Zhenmin, ha sottolineato l'importanza di evitare il disaccoppiamento e di collaborare con azioni concrete in risposta al cambiamento climatico "prima che sia troppo tardi". Liu si è così espresso nel corso di un incontro sul tema "Accelerare l'azione per il clima" tenuto nell'ambito della conferenza annuale del Forum di Boao per l'Asia (Bfa), in corso nell'omonima cittadina della provincia meridionale cinese di Hainan. Secondo Liu, è tempo che ogni Paese e ogni individuo a livello globale agiscano per realizzare gli obiettivi di neutralità carbonica e di transizione energetica. Il rappresentante cinese si è rivolto soprattutto ai Paesi sviluppati, che dovrebbero incrementare l'assistenza alle economie più arretrate finanziandone le iniziative di contrasto al cambiamento climatico. (segue) (Cip)