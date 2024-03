Cina: inviato per il clima Liu Zhemin, no a disaccoppiamento su questioni ambientali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondato nel 2001, il Forum di Boao per l'Asia è un'organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro impegnata a promuovere l'integrazione economica in Asia. A questa edizione della conferenza, in programma dal 26 al 29 marzo, prendono parte circa duemila ospiti provenienti da oltre 60 Paesi e regioni, tra cui il segretario capo di Hong Kong, Eric Chan; il primo ministro della Cambogia, Hun Manet; e il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Nell'ambito del tema "l'Asia e il mondo: problematiche comuni, responsabilità condivise", sono in programma tavole rotonde incentrate su: economia globale, sviluppo sociale, cooperazione internazionale, innovazione scientifica e tecnologica. (Cip)