Venezia: rapinavano passanti nella notte, sette misure cautelari

- La polizia di Stato di Venezia ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Venezia nei confronti di sette individui tutti gravati da precedenti penali e di origine straniera e in gran parte senza fissa dimora. Nello specifico, cinque hanno ricevuto un provvedimento di custodia cautelare in carcere e due la misura del divieto di dimora nella Regione Veneto. I soggetti sono ritenuti responsabili di più di dieci rapine aggravate a Mestre all'interno del Quadrilatero di via Piave. L'attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei sette soggetti indagati che ponevano in essere le loro condotte criminose di notte nei confronti di ignari passanti, molti dei quali erano persone uscite dai luoghi di lavoro. Le rapine erano commesse minacciando, ed in alcuni casi picchiando e ferendo le vittime con armi da taglio. La ricostruzione investigativa si è basata sulle immagini di videosorveglianza comunali oltre che sulle testimonianze dei cittadini che avevano assistito alle rapine.(Rin)